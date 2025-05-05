Şişli'de Kadın Kaçırılmaya Çalışılırken Vuruldu

Şişli'de dehşet anları kamerada: Kaçırmak istediği eski eşine kurşun yağdırdı

İSTANBUL - Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu'nun, eski eşi ve yanındakiler tarafından kaçırılmak istenirken kaçmaya çalıştığı sırada vurularak öldüğü anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde meydana gelen olayda 34 yaşındaki Bahar Aksu, aşçı yardımcısı olarak çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi eski eşi Rüstem Elibol ve beraberindeki 3 kişi tarafından kaçırılmak istenmiş, zorla araca bindirilmek istenen Aksu, bağırarak yardım istemişti. Direnerek kaçmaya çalışan genç kadın, silahla vurularak öldürülmüştü. Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki faillerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Cani koca Kağıthane'de, diğer 3 şüpheli ise Silivri'de yakalandı

3 zanlı, Silivri'de şehir çıkışlarında kontrol yapan polis ekiplerince yakalanırken, 5 suç kaydı olan eski eş Rüstem Elibol'un ise Kağıthane'de yakalandığı öğrenildi. Olay yerinde 6 kovan bulunurken, kadına 3 kurşun isabet ettiği iddia edildi. Yakalanan 4 saldırgan, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Dehşet anları kameraya yansıdı

Öte yandan genç kadının, eski eşi ve yanındakiler tarafından kaçırılmaya çalışıldığı ve ardından kaçmaya çalışırken öldürüldüğü anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde kadının zorla araca bindirilmek istendiği kadının ise kaçmaya çalıştığı ardından vurularak öldürüldüğü görülüyor.