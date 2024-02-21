Şişli'de Kamyonun Çarptığı Araçlar 1 Milyon Liralık Zarara Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şişli'de Kamyonun Çarptığı Araçlar 1 Milyon Liralık Zarara Yol Açtı

Şişli\'de Kamyonun Çarptığı Araçlar 1 Milyon Liralık Zarara Yol Açtı

Şişli'de bir kamyon, normal araçların bile girmekte sıkıntı yaşadığı dar sokaklara girerek yaklaşık 10 araca çarptı ve aydınlatma direğini devirdi. Olayın kameralara yansımasıyla birlikte, toplamda 1 milyon liralık zarara sebep olan kamyon sürücüsü aranıyor.

21.02.2024 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de bir kamyon normal araçların bile girmekte sıkıntı yaşadığı dar sokaklara girip yaklaşık 10 araca çarpıp aydınlatma direğini devirdi. Yaşananlar kameralara yansırken, toplamda 1 milyonluk liralık zarara sebep olan kamyon sürücüsünün arandığı öğrenildi.

Olay, geçen Cuma günü saat 05.40 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah karşı bir kamyon, otomobillerin bile geçmekte zorlandığı dar sokaklarda dolaşmaya başladı. Kamyon bir sokaktan yokuş aşağıya indiği esnada yaklaşık 10 araca çarparak hasar verirken, bir de yol kenarındaki aydınlatma direğini devrildi. Kamyon sürücüsü ardından hızla uzaklaştı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

1 milyona yakın hasar tespit edildi

Olayın ardından sabah işlerine gitmek için araçlarına yönelenler büyük bir şok yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Toplam 10 araçta 1 milyon liraya yakın hasar olduğu anlaşıldı. Kamyonun plakasız tespit edildiği sürücünün halen kayıp olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Şişli, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Kamyonun Çarptığı Araçlar 1 Milyon Liralık Zarara Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:02:10. #1.11#
SON DAKİKA: Şişli'de Kamyonun Çarptığı Araçlar 1 Milyon Liralık Zarara Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement