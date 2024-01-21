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Şişli'de Kanyon AVM'de Otomobilin Yürüyen Merdivene Daldığı Dehşet Anları - Son Dakika
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Şişli'de Kanyon AVM'de Otomobilin Yürüyen Merdivene Daldığı Dehşet Anları

Şişli'de bulunan Kanyon AVM'nin otoparkında kontrolden çıkan bir otomobil, cam kapıyı kırarak yürüyen merdivene daldı. Kazada bir kadın ve 8 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücü gözaltına alındı.

21.01.2024 - 02:47,
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Şişli'de Kanyon AVM'de dehşet anları kamerada: Otomobille yürüyen merdivene daldı

AVM otoparkında kontrolden çıkan otomobil, cam kapıyı kırıp yürüyen merdivene daldı, bir kadın ve çocuğu yaralandı

İSTANBUL - Şişli'de Kanyon AVM'nin otoparkında kontrolden çıkan otomobil, cam kapıyı kırıp yürüyen merdivene daldı. Kazada 1 kadın ve 8 yaşındaki çocuğu yaralandı. Akıl almaz olay kameralara yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi'nde bulunan Kanyon AVM'nin katlı otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otopark içerisinde aracı ile seyir halinde olan sürücü İ.G. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, cam kapıyı kırdıktan sonra yürüyen merdivenlere daldı. Otomobil, o esnada merdivenlerden aşağıya inen S.Ö. isimli kadın ve oğlu K.Ö.'ye çarptı. Kaza anı ise kameralara anbean yansıdı.

Olayın ardından ihbar üzerine alışveriş merkezine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrası kadını ve oğlunu ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. K.Ö.'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Öte yandan sürücü ise olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyete götürülen sürücünün, ifade işlemleri sonrası "taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Şişli\'de Kanyon AVM\'de Otomobilin Yürüyen Merdivene Daldığı Dehşet Anları
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Kanyon AVM'de Otomobilin Yürüyen Merdivene Daldığı Dehşet Anları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de Kanyon AVM'de Otomobilin Yürüyen Merdivene Daldığı Dehşet Anları - Son Dakika
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