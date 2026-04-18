Şişli'de Metruk Binada Ölü Bulundu
Şişli'de Metruk Binada Ölü Bulundu

Şişli'de Metruk Binada Ölü Bulundu
18.04.2026 22:04
Şişli'de bir gecekonduda ölü bulunan Ali Karadağ'ın cenazesi Adli Tıp'a kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Şişli'de metruk binada ölü bulunan şahsın, 40 yaşındaki Ali Karadağ olduğu ortaya çıktı.

Olay, Şişli Gülbahar Mahallesi'ne bağlı Kaptan Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana gelmişti. Metruk bir gecekonduda çevredeki vatandaşlar hareketsiz halde yatan bir şahsı fark edince durumu polis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edilmiş, polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken, yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu

Öte yandan metruk binada ölü bulunan vatandaşın hurdacılık yapan 40 yaşındaki Ali Karadağ olduğu ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Karadağ'ın cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ali Karadağ, Güvenlik, 3. Sayfa, Adli Tıp, Şişli, Son Dakika

MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu’dan Fenerbahçe yönetimine sert tepki MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan Fenerbahçe yönetimine sert tepki
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ’da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum’a getirilecek Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek
Avrupa’da Türk finali Galatasaray, EuroLeague’de Fenerbahçe’nin rakibi oldu Avrupa'da Türk finali! Galatasaray, EuroLeague'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu
Polis memurunun kızı babasına ait silahla kendini vurdu Polis memurunun kızı babasına ait silahla kendini vurdu
Tedesco’dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki Tedesco'dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
Felipe Melo’dan Fenerbahçe’ye ’’Rize çayı’’ göndermesi Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye ''Rize çayı'' göndermesi

21:58
Derbi öncesi puan farkı arttı Galatasaray, başkentte şampiyonluk ateşini yaktı
Derbi öncesi puan farkı arttı! Galatasaray, başkentte şampiyonluk ateşini yaktı
21:03
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
20:49
Gençlerbirliği taraftarından Volkan Demirel’e istifa çağrısı
Gençlerbirliği taraftarından Volkan Demirel'e istifa çağrısı
20:25
İsrail, Lübnan’da koca mahalleyi havaya uçurdu
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu
19:46
Kiev’de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
Kiev'de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
18:59
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
