Şişli'de minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı - Son Dakika
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Şişli'de minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı

Şişli'de trafikte seyir halinde olan minibüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, minibüste maddi hasar meydana geldi.

14.06.2024 11:29
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Şişli'de trafikte seyir halinde olan minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, sabah saatlerinde Çağlayan İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olduğu minibüsün motor kısmından duman çıktığını gören sürücü aracını durdurdu. Kısa sürede dumanlar yerini alevlere bıraktı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler gelene kadar vatandaşlar yangına müdahale etti. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri minibüsteki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken minibüste maddi hasar oluştu. Aracın alevlere teslim olduğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün motor kısmının alevlere teslim olduğu ve itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı - Son Dakika

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