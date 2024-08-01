Şişli'de Narkotik Uygulaması: 4 Gözaltı ve 1 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şişli'de Narkotik Uygulaması: 4 Gözaltı ve 1 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Şişli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında araç kontrolü ve genel bilgi toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Uygulama sonucunda 2'si uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 kişi gözaltına alınırken, ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uygulamada toplamda 107 araç kontrol edilirken, 415 kişiye GBT sorgusu yapıldığı ve 13 aracın sürücüsüne idari para cezası kesildiği belirtildi.

01.08.2024 23:22
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Şişli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında araç kontrolü ve genel bilgi toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Uygulamada 2'si uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 kişi gözaltına alınırken, 1 adet de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul'un Şişli ilçesi Kuştepe Mahallesi'nde saat 19.00 ile 22.00 saatleri arasında uyuşturucu uygulaması gerçekleştirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, İlçe Asayiş ve Çocuk Büro Amirliği tarafından 79 personel ile birlikte uyuşturucu uygulaması yapıldı. Uygulamada narkotik köpeği "Kobe" de hazır bulundu. Uygulama neticesinde 107 araç kontrol edilirken, 415 kişiye GBT sorgusu yapıldığı bildirildi. 13 aracın sürücüsüne ise idari para cezası kesildi. Daha önceden hakkında arama kararı bulunan 2 şahıs yakalanırken, 2 şahıs da üzerlerinde 7.1 gram sentetik uyuşturucu ve 7 adet sentetik ecza malzemesi taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Uygulamada ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Narkotik Uygulaması: 4 Gözaltı ve 1 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de Narkotik Uygulaması: 4 Gözaltı ve 1 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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