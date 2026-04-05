Şişli\'de Otelde Yangın: 6 Kişi Kurtarıldı

İstanbul Şişli'de bulunan 6 katlı otelin mutfak bölümünde yangın çıktı. Otelin üst katlarında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.15 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Yaşardoğu Sokak üzerinde bulunan 6 katlı otelin giriş katında bulunan mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederken, otelin üst katlarında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL