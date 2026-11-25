Şişli'de bir sürücü, lastik değişimi için gittiği oto serviste kendisinden yapılmayan işlemler karşılığında 12 bin TL alındığını araç içi kamerasından tespit etti. Sürücünün şikayeti üzerine iş yeri sorumlusu ve 2 çalışan yakalandı.

Olay, 9 Kasım'da Şişli'de bulunan bir oto serviste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracının lastiğindeki hasar nedeniyle servise başvuran F.Ü. (26) isimli vatandaştan, lastik değişimi ve rot balans işlemleri gerekçesiyle 12 bin TL ücret alındı.

Gerçeği araç içi kamerası ortaya çıkardı

Bir süre sonra aracında bulunan sesli kayıt özelliğine sahip kamera görüntülerini inceleyen F.Ü., servis çalışanlarının söz konusu işlemleri yapmadıklarını ve aracı arızalı gibi göstermeye yönelik konuştuklarını fark etti. Bunun üzerine F.Ü., emniyete giderek şikayetçi oldu.

3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şikayet üzerine çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olayıyla bağlantılı olduğu belirlenen iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö.'yü (20) 24 Kasım'da düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adli makamlara sevk edildi.