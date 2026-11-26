Şişli'de bir kişinin, aracını tamir ettirmek amacıyla gittiği oto servisinde dolandırıldığı iddiasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde, şüphelilerden birinin aracın lastiklerini incelediği anlar görülüyor.

9 Kasım'da Şişli'de bulunan bir oto serviste meydana gelen olayda, aracının lastiğindeki hasar nedeniyle servise başvuran F.Ü. (26) isimli vatandaştan, lastik değişimi ve rot balans işlemleri gerekçesiyle 12 bin TL ücret alınmış, bir süre sonra aracında bulunan sesli kayıt özelliğine sahip kamera görüntülerini inceleyen F.Ü., servis çalışanlarının söz konusu işlemleri yapmadıklarını ve aracı arızalı gibi göstermeye yönelik konuştuklarını fark etmiş, bunun üzerine F.Ü., emniyete giderek şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olayıyla bağlantılı olduğu belirlenen iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö.'yü (20) 24 Kasım'da düzenlenen operasyonla yakalamıştı, emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Şüphelilerden birinin aracın lastiklere baktığı anlar kamera yansıdı.