Şişli'de Pişkin Hırsızlar Oyuncak Ayıyı Çaldı - Son Dakika
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Şişli'de Pişkin Hırsızlar Oyuncak Ayıyı Çaldı

Şişli'de iki şüpheli, dükkan duvarındaki oyuncak ayıyı çalarak 'Beğendim aldım' dedi.

18.02.2025 17:37
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Şişli'de pişkin hırsızlar kamerada: Oyuncak ayıyı çaldı: "Beğendim aldım" dedi

İSTANBUL - Şişli'de 2 şüpheli, bir dükkanın duvarında asılı bulunan oyuncak ayıyı çaldı. Şüphelilerin tırmanarak oyuncak ayıyı çaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kayda alan vatandaş hırsızlara 'Beyler ayıp değil mi" diye seslendi. Pişkin şüpheliler ise, "Beğendim aldım" yanıtını verdi.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında Şişli 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 hafta önce açılan bir dükkanın önüne gece saatlerinde gelen 2 şüpheli, duvarda asılı olan oyuncak ayıyı gözüne kestirdi. Şüphelilerden biri duvara tırmanıp oyuncak ayıyı yerinden aldı. Ayıyı kucağına alıp giden şüpheliler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hırsızdan akılalmaz cevap: "Beğendim, aldım"

Hırsızlığa şahit olup, cep telefonu kamerasına kaydeden vatandaş, şüphelilere "Beyler ayıp değil mi" diye seslendi. Oyuncak ayıyı çalan şüpheliler ise, "Beğendim de aldım" şeklinde karşılık verdi. Şüpheliler daha sonra yürüyerek olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Pişkin Hırsızlar Oyuncak Ayıyı Çaldı - Son Dakika

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