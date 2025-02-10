Şişli'de Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Şişli'de Silahlı Saldırı

Şişli\'de Silahlı Saldırı

Otel işleteni, fiyat anlaşmazlığı nedeniyle rakibinin dükkanına silahla saldırdı. Şüpheli yakalandı.

10.02.2025 13:15
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Şişli'de otel işleten bir kişi, aynı alanda iş yapan ve fiyat konusunda anlaşamadığı şahsın dükkanına silahla ateş açtı. Saldırgan kısa sürede yakalanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Şişli İnönü Mahallesi'nde dün saat 04.50 sıralarında meydana geldi. Silahlı bir kişi, iş yerine silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri silahlı saldırganı yakalamak için harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntüleri incelenince, saldırganın E.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın iş yeri önüne yaya olarak geldiği, elindeki silahla iş yerine ateş ederek olayı gerçekleştirdikten sonra kaçarak uzaklaştığı tespit edildi. Şüpheli aynı gün saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde olayda kullandığı silah ile birlikte yakalandı. Otel işleten iş yeri sahibinin ve şüphelinin aynı alanda faaliyet yürüten iki ayrı iş yeri sahibi oldukları, fiyat konusunda anlaşamadıkları ve saldırının bu nedenle gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Farklı suçlardan 14 suç kaydı olduğu belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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