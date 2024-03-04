Şişli\'de Viyadükten Sarkan Kadın İtfaiye Ekiplerinin Hava Yatağına Düştü

Şişli'de bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı viyadükten aşağıya sarktı. Metrelerce yüksekten atlayan kadın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin saniyeler içinde açtığı hava yatağına düşerek hayata tutundu. Kadın, tedbir amacıyla ambulansla hastaneye götürülürken, o anlar bir kameralara anbean yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Şişli'de bulunan Mecidiyeköy Viyadüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, viyadüğün üstünde bulunan demir korkuluklara çıkarak henüz bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu. 10 metre yükseklikte bekleyen kadını çevredeki vatandaşlar korkuyla izledi. Olaya tanıklık eden vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kadın aşağıya atladı, son anda yatağa düştü
Olay yerine gelen ekipler, öncelikle trafik akışını keserken, itfaiye ekipleri ise saniyeler içinde hava yatağını kurdu. Bunun üzerine metrelerce yüksekten atlayan kadın, hava yatağına düşerek hayatta kaldı. Şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedbir amaçlı hastaneye götürülürken, panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL
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