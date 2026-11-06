Şişli MYO'ya kayyum atandı, Sarıgül ailesi soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şişli MYO'ya kayyum atandı, Sarıgül ailesi soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Şişli MYO\'ya kayyum atandı, Sarıgül ailesi soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındı
Haber Videosu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Şişli Meslek Yüksek Okulu'na kayyum atandı, kaynağı belirsiz paraların yurt dışına çıkarıldığı iddia edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında 11 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Şişli Meslek Yüksek Okulu'na da kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasındaki müşteki beyanlarında, kaynağı belirsiz paraların yurt dışındaki şirketler aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığı, yatırım sözleşmelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmadığı ve suçtan elde edilen gelirlere yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı iddia edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Selin Sarılı, Leyla Anıl Gol, Mehmet Sedat Bekiroğlu, Ahmet Seval, Melih Karagöz, Yusuf Eren, Belen Tekinbaş, Cihan Erdönmez, Hülya Kahraman, Ali Ergün Gümüş ve Ali Aydın gözaltına alındı.

Öte yandan soruşturma kapsamında Şişli Meslek Yüksek Okulu'na da kayyum atandı. Aklama faaliyetlerinde Şişli Meslek Yüksek Okulu'nun da kullanıldığına ilişkin tespitler üzerine şüpheliler gözaltına alınırken, bu tespitler doğrultusunda kayyum atanması talep edildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıİstanbul3. SayfaKayyumGüncelŞişliSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Tasfiye kararını önceden biliyormuş Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Kartepe’nin milyonluk oteli harabeye döndü Son hali içler acısı Kartepe'nin milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
Akın Gürlek’ten Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj
İstanbul’da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı Para istemiyor, tek şartı var İstanbul'da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı! Para istemiyor, tek şartı var
10:18
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay
Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
09:56
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor
Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
09:41
Icardi’nin başı dertte Lüks villa yüzünden icralık oldu
Icardi'nin başı dertte! Lüks villa yüzünden icralık oldu
09:17
Sarıgül soruşturmasında 11 yeni gözaltı Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı
Sarıgül soruşturmasında 11 yeni gözaltı! Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı
09:11
Fatma Betül’ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar’dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
08:29
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 10:29:57. #7.12#
SON DAKİKA: Şişli MYO'ya kayyum atandı, Sarıgül ailesi soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android