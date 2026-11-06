Şişli MYO\'ya kayyum atandı, Sarıgül ailesi soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında 11 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Şişli Meslek Yüksek Okulu'na da kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasındaki müşteki beyanlarında, kaynağı belirsiz paraların yurt dışındaki şirketler aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığı, yatırım sözleşmelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmadığı ve suçtan elde edilen gelirlere yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı iddia edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Selin Sarılı, Leyla Anıl Gol, Mehmet Sedat Bekiroğlu, Ahmet Seval, Melih Karagöz, Yusuf Eren, Belen Tekinbaş, Cihan Erdönmez, Hülya Kahraman, Ali Ergün Gümüş ve Ali Aydın gözaltına alındı.

Öte yandan soruşturma kapsamında Şişli Meslek Yüksek Okulu'na da kayyum atandı. Aklama faaliyetlerinde Şişli Meslek Yüksek Okulu'nun da kullanıldığına ilişkin tespitler üzerine şüpheliler gözaltına alınırken, bu tespitler doğrultusunda kayyum atanması talep edildiği kaydedildi.