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Şişli Piyalepaşa'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
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Şişli Piyalepaşa'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Şişli Piyalepaşa'da alkollü olduğu öne sürülen sürücü, yol ayrımındaki direğe çarparak takla attı. Sağlık ekiplerinin müdahalesini istemeyen yaralı sürücü olay yerine çağırdığı otomobile binerek oradan kaçarken, araçtaki alkol şişesi ise dikkat çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şişli Piyalepaşa\'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı
15.12.2023 - 11:26,  Güncelleme: 11:32
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Şişli Piyalepaşa'da alkollü olduğu öne sürülen sürücü, yol ayrımındaki direğe çarparak takla attı. Sağlık ekiplerinin müdahalesini istemeyen yaralı sürücü olay yerine çağırdığı otomobile binerek oradan kaçarken, araçtaki alkol şişesi ise dikkat çekti.

Olay Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 61 LK 187 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan alkollü sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince yol ayrımındaki tellere direğe çarparak takla attı. Araç çarpmanın etkisiyle ters dönerken, alkollü olduğu iddia edilen sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kendi imkanlarıyla ters dönen otomobilin içinden çıkan yaralı sürücü, hiç kimseden yardım istemedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye götürmek için ikna etmeye çalıştı. Ancak tedaviyi reddeden sürücü, çağırdığı başka bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Hurda yığınına dönen araçtaki alkol şişeleri dikkat çekerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Sürücü galiba alkollüydü, kaçtı gitti"

Olay anını anlatan İmdat Kahraman, "Adam arabadan kaçtı gitti. Adamı bir araba aldı. Alnında hafif bir sıyrık vardı. Ben otobüsteydim gözümüzün önümde takla attı. Sonra da kendi başına aracın içinden çıktı. Galiba alkollüydü. Telefon etti birine ve köprünün altından özel bir araba geldi aldı sürücüyü. Kendinde değildi ne olduğunu şaşırdı ama kendine geldi" dedi.

Olay anını gören Mehmet Güney ise, "Şoför siyah bir arabaya bindi ve kaçtı gitti. Büyük ihtimalle uyuşturucu kullandı ya da araba çalıntı. Sürücü kaza yaptığı aracı hiç umursamadan gitti. Araç takla attı. Elinin kanadığını gördüm. Araçtan telefonunu aldı başka birini aradı ve gitti" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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