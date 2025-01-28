Yangın faciasında ölenlerin yakınları ile alay eden kadın tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yangın faciasında ölenlerin yakınları ile alay eden kadın tutuklandı

Geniş Video İzle

Bolu Kartalkaya'da vefat eden vatandaşlara sosyal medya üzerinden saygısızlık eden, yakınlarına çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden site yöneticisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

28.01.2025 18:24  Güncelleme: 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kartalkaya'daki yangında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden 'çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden', onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşan ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için ülke genelinde çalışma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucu kurdukları sosyal medya platformu üzerinden Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler hakkında ahlak dışı sözler sarf eden 3 kişiden site yöneticisi Filiz A., hafta sonu Nevşehir'de ikamet ettiği evinde yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Nevşehir Adliyesi'ne getirilen Filiz A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yangın faciasında ölenlerin yakınları ile alay eden kadın tutuklandı
Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Kartalkaya, Operasyon, Politika, 3-sayfa, Sözler, Medya, Hukuk, Bolu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yangın faciasında ölenlerin yakınları ile alay eden kadın tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Bayram Izgoren:
    manyak olmus millet kafayi siyirmislar 99 2 Yanıtla
  • İdris Uzumcu:
    Allah akıl fikir versin 82 2 Yanıtla
  • utku ergün:
    ahlaksizlik diz boyu, bu terbiyeslz eger denilen sucu islemisse soyle saglam bir ceza alırda içerde bol bol düşünme fırsatı bulur inşallah, aynı şey başına gelsin diyerek onun seviyesine düşemem 74 2 Yanıtla
    Alparslan:
    sorun o değil sorumluluklar hala koltuklarinda turizm bakanı sırıtıyor adam her yerde ama konu vatands ise yatağından alıyoruz... la bu dalga geçti diğerleri öldürdu o kadar insanı nasıl teraziniz var toplum olarak 1 3
  • Hasan Koç:
    böyle insanları ceza evinden çıkmasısı lazım 64 3 Yanıtla
  • Halit Kalenderoğlu:
    Nasıl insanlarsınız acıları olan insanlarla alay etmek nedir inşallah uzun süre yatarsın içeride aklın başına gelir diyeceğimde olmayan akıl nasıl gelsin 60 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yakıştı mı size hee 59 2 Yanıtla
  • Alparslan:
    otelin yanmasına sebeb turizim bakanı ve otel sahiplerini bile bu kadar elestirmediniz değişik milletsiniz 19 33 Yanıtla
  • Babacan4811:
    her ne sebeble olursa olsun ölmis indanlar üzerinden hakaret etmek insanları rencide etmek nasıl bir ahlaksızlıktır anlam veremiyorum toplun olarak insanlığımızı gerçekten kaybettik 32 1 Yanıtla
  • Osman Koca:
    sen şimdi naneyi yemedinmi 30 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:10 Erdoğan ’’Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız’’ dedi, Bakan Ersoy’un dudaklarından tek cümle döküldü Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
09:42 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
15:45 İnci Türkay, Londra’ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim İnci Türkay, Londra'ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim
15:30 Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza
15:30 Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor
15:28 Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş’a teşekkür etti Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş'a teşekkür etti
15:21 Galatasaraylılara müjde İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaraylılara müjde! İşte Ziyech'in yeni takımı
15:14 Fenerbahçe Hande Baladın’ı alıyor Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor
14:59 Ozan Akbaba’dan şaşırtan itiraf: Sıla’dan dayak yedim Ozan Akbaba'dan şaşırtan itiraf: Sıla'dan dayak yedim
14:50 ABD, Melania Trump’ın pozunu konuşuyor ABD, Melania Trump'ın pozunu konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 11:47:56. #1.12#
SON DAKİKA: Yangın faciasında ölenlerin yakınları ile alay eden kadın tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.