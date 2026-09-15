Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde güvenlik tedbirleri derslerin başlamasıyla yoğunlaştı - Son Dakika
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde güvenlik tedbirleri derslerin başlamasıyla yoğunlaştı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi\'nde güvenlik tedbirleri derslerin başlamasıyla yoğunlaştı
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla polis ekiplerince kapsamlı güvenlik tedbirleri uygulanmaya başlandı. Asayiş, Yunus Timleri, bekçiler ve trafik ekipleri yerleşke ile öğrenci yurtları çevresinde denetim yapıyor; uygulamalar dönem boyunca aralıksız sürecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik polis ekiplerince kapsamlı güvenlik tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Üniversitede derslerin başlamasıyla birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ekipler, Motosikletli Polis Timleri (Yunus Timleri), Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite yerleşkesi ve öğrenci yurtları çevresinde denetimler gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından yerleşke içerisinde ve yurt bölgelerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik kontroller yapılırken, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla asayiş, trafik ve genel güvenlik uygulamaları titizlikle yürütülüyor. Özellikle öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu giriş-çıkış noktaları, kampüs içerisindeki ortak kullanım alanları ve yurt çevrelerinde gerçekleştirilen uygulamalarla meydana gelebilecek asayiş olaylarının önlenmesi, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi hedefleniyor.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin eğitim hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri amacıyla üniversite yerleşkesindeki güvenlik tedbirlerinin eğitim-öğretim dönemi boyunca aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Asayiş, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde güvenlik tedbirleri derslerin başlamasıyla yoğunlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde güvenlik tedbirleri derslerin başlamasıyla yoğunlaştı - Son Dakika
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