Sivas'ın Gemerek ilçesinde farenin elektrik kablolarını kemirmesi sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Edilen bilgilere göre olay Yeniçubuk beldesinde meydana geldi. D.S. pancar tarlasını suladığı esnada su motorunun kablosunu fare kemirdi. Farenin kemirmesi sonucu oluşan arıza nedeniyle tarla kenarında bulunan otlarda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. - SİVAS
Son Dakika › 3.Sayfa › Sivas Gemerek'te Fare Kemirmesiyle Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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