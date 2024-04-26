Sivas Gürün'de Trafik Kazası: 2'si Ağır 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Sivas Gürün'de Trafik Kazası: 2'si Ağır 3 Kişi Yaralandı

Sivas Gürün\'de Trafik Kazası: 2\'si Ağır 3 Kişi Yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin beton çitlere çarparak takla atması sonucu 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

26.04.2024 18:49
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Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün ilçesi Konakpınar köyü mevkiinde meydana geldi. T.Y. idaresindeki 58 ADD 316 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton çitlere çarparak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Ö. ve B.F. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas Gürün'de Trafik Kazası: 2'si Ağır 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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