Sivas'ın Gürün ilçesinde tır devrildi, sürücü ağır yaralandı

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Sivas'ın Gürün ilçesinde virajı alamayan tır devrildi, sürücüsü ağır yaralanırken yol ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri- Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Suçatı geçişinde meydana geldi. Kayseri'den Malatya istikametine gitmekte olan T.T. idaresindeki, pamuk yüklü 27 ANV 890 plakalı Mercedes marka tır keskin virajı alamayarak devrildi. Sürücü ağır yaralandı. Sürücüye ilk müdahale Gürün Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Ardından Sivas'a sevk edildi. Yol bir süre araç ulaşımına kapandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS