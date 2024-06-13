Sivas'ın Gürün ilçesinde tır devrildi, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ın Gürün ilçesinde tır devrildi, sürücü ağır yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde, Kayseri-Malatya karayolu Suçatı geçişinde pamuk yüklü bir tır virajı alamayarak devrildi. Tır sürücüsü ağır yaralanırken, yol bir süreliğine ulaşıma kapandı. Sürücüye ilk müdahale Gürün Devlet Hastanesi'nde yapıldı ve daha sonra Sivas'a sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

13.06.2024 18:50
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Sivas'ın Gürün ilçesinde virajı alamayan tır devrildi, sürücüsü ağır yaralanırken yol ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri- Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Suçatı geçişinde meydana geldi. Kayseri'den Malatya istikametine gitmekte olan T.T. idaresindeki, pamuk yüklü 27 ANV 890 plakalı Mercedes marka tır keskin virajı alamayarak devrildi. Sürücü ağır yaralandı. Sürücüye ilk müdahale Gürün Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Ardından Sivas'a sevk edildi. Yol bir süre araç ulaşımına kapandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ın Gürün ilçesinde tır devrildi, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

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