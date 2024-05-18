Sivas'ın Şarkışla ilçesinde trafik kazası: 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde trafik kazası: 11 kişi yaralandı

Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde trafik kazası: 11 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

18.05.2024 14:04
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında çocuklarında bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Kayseri karayolu Şarkışla ilçesine yakın bir mesafede bulunan Pınarbaşı yol ayrımında meydana geldi. Kazada Sivas istikametine gitmekte olan S.B. sevk ve idaresinde 27 AVG 369 plakalı Volkswagen marka otomobil ile İ.İ sevk ve idaresindeki 58 ACY 486 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarla yer alan, aralarında çocuklarında bulunduğu; A.B., M.B., G.B., B.B., L.I., A.I., N.I., Z.G. ve S.I. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ın Şarkışla ilçesinde trafik kazası: 11 kişi yaralandı - Son Dakika

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