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Sivas'ın Zara ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı, çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ın Zara ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı, çok sayıda kişi yaralandı

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı ve 1'i ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sivas\'ın Zara ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı, çok sayıda kişi yaralandı
22.01.2024 - 09:10,
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Sivas'ın Zara ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas- Erzincan karayolu Zara ilçesi Bozkır köyü yakınlarında gerçekleşti. Karşı istikametten gelen minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ın Zara ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı, çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ın Zara ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı, çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika
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