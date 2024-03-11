Sivas'ın Zara ilçesinde trafik kazası: Yaya ağır yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ın Zara ilçesinde trafik kazası: Yaya ağır yaralandı

Sivas\'ın Zara ilçesinde trafik kazası: Yaya ağır yaralandı

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Yaya ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

11.03.2024 00:16
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Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere olay İsmetpaşa Caddesi Zara Toplum Sağlığı Merkezi önünde meydana geldi. M.T. yönetimindeki 58 ZD 623 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, teravih namazı sonrası camiden çıkarak yolun karşısına geçip evine giden A.K. (80) isimli yayaya çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaya ilk müdahalenin ardından ambulansla Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralı Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ın Zara ilçesinde trafik kazası: Yaya ağır yaralandı - Son Dakika

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