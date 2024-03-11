Sivas\'ın Zara ilçesinde trafik kazası: Yaya ağır yaralandı

Ankara Mamak'ta Gürültü Nedeniyle Çıkan Tartışmada 3 Kişi Yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, gürültü nedeniyle iki komşunun tartışması sonucu çıkan olayda, silahın ateşlenmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Tartışmanın ardından tüfekle ateş etmek isteyen bir şahıs, yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı. Olay yerine gelen diğer kişiler de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.