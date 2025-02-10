Sivas Jandarması'ndan Suç Avı

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Sivas İl Jandarma Komutanlığı, bir haftalık bilanço yayınladı. Ekipler, kısa süre içerisinde 83 şüpheli şahsı yakaladı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Birçok olaya anında müdahale eden ekipler, kanunsuzluğa geçit vermiyor. Şubat ayının il haftasında birçok çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde meydana gelen 94 olayın şüphelisi olan 83 şüpheli şahıs yakaladı. Asayiş suçlarından yapılan aramalarda; 1 Adet tabanca, 3 adet av tüfeği ele geçirildi. Kaçakçılık Suçları ile Mücadele çerçevesinde; 22 olaya karışan 25 şahsa işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 13 gram kubar esrar, 10 gram bonzai, 20 gram metamfetamin ve bin 20 paket kaçak sigara ele geçirildi. İl genelinde 2 bin 210) şahıs ve 2 bin 199 araç sorgulayan ekipler, 50 araca toplam 245 bin 583 TL idari para cezası uyguladı. - SİVAS