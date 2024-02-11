Sivas Kangal'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobil Sürücüleri - Son Dakika
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Sivas Kangal'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobil Sürücüleri

Sivas Kangal\'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobil Sürücüleri

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil sürücüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın hatalı sollama sonucu meydana geldiği düşünülüyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

11.02.2024 15:05
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Sivas'ın Kangal ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobil sürücülerinden biri olay yerinde öldü, diğeri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kangal- Malatya kara yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Ters istikametlerden gelen 06 EA 7437 plakalı Ford marka hafif ticari araçla 28 AAK 386 plakalı Citroen marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücülerinden Naci Buran olay yerinde öldü. Ağır yaralanan Ö.T.E. ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya hatalı sollamanın neden olduğu tahmin ediliyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

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