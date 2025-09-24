Sivas Öğretmenevi Müdürü için soruşturma

Sivas Öğretmenevi Müdürü'nün inşaatı süren villasında kamu personelini çalıştırdığı ve bazı giderleri Öğretmenevi'ne fatura ettirdiği iddiaları üzerine müfettiş görevlendirilerek, hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Sivas Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Samet Elvan ile ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Sivas Valiliği harekete geçti.

"VİLLASINDA KAMU PERSONELİ ÇALIŞTIRDI" İDDİASI

Öğretmenevi personeli olduğunu iddia eden kişiler tarafından çekilen görüntülerde, Elvan'a ait olduğu iddia edilen yapım aşamasındaki villada kamu personelinin çalıştırıldığı, bazı giderlerin Öğretmenevi'ne fatura edildiği ileri sürüldü.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin yayınlanmasının ardından Sivas Valiliği konuyla ilgili idari soruşturma başlatarak, müfettiş görevlendirdi.

Soruşturmaya neden olan görüntülerde, villa inşaatının önünde resmi plakalı bir aracın bulunduğu ve kendilerini Öğretmenevi personeli olarak tanıtan kişilerin inşaatta çalıştığı görülüyor.