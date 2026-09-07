Sivas Sakaltutan Geçidi'nde tır dorsesinde yangın çıktı, asfalt makinesi ağır hasar gördü - Son Dakika
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Sivas Sakaltutan Geçidi'nde tır dorsesinde yangın çıktı, asfalt makinesi ağır hasar gördü

Sivas Sakaltutan Geçidi\'nde tır dorsesinde yangın çıktı, asfalt makinesi ağır hasar gördü
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Sakaltutan Geçidi'nden inen tırın dorsesi, fren balatalarının ısınması sonucu alev aldı. Yangında 8 tekerlek tamamen yanarken, İran'a taşınan asfalt dökme makinesi ağır hasar gördü.

Sivas'tan Erzincan yönüne seyir halindeki tırın dorsesi, Sakaltutan Geçidi'nden iniş sırasında tekerlek balatalarının ısınması sonucu alev aldı.

Alınan bilgiye göre, Ö.G. yönetimindeki 35 CMC 512 plakalı tır, Sivas-Erzincan kara yolunda Sakaltutan Geçidi'nden aşağı indiği sırada dorsenin tekerlek bölümünden duman yükseldi.

Durumu fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek durdurdu ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler dorsenin arka bölümünü sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında dorsenin 8 tekerleği tamamen yanarken, dorse kullanılamaz hale geldi. Dorsede taşınan ve İran'a götürüldüğü öğrenilen asfalt dökme makinesi de yangında ağır hasar gördü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Sivas, İran, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas Sakaltutan Geçidi'nde tır dorsesinde yangın çıktı, asfalt makinesi ağır hasar gördü - Son Dakika

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