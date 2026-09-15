Sivas Şeyh Şamil Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Sivas'ta Şeyh Şamil Mahallesi'nde akaryakıt istasyonu yanındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın akaryakıt istasyonuna ulaşmadan söndürülürken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor ve çıkış nedeni araştırılıyor.
Sivas'ta akaryakıt istasyonu yakın noktadaki otluk alanda çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre yangın, Şeyh Şamil Mahallesinde akaryakıt istasyonu yanında bulunan otluk alanda çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası çıkan yangın akaryakıt istasyonuna ulaşmadan kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İHA
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