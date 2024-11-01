Sivas'ta 193 Suçlu Yakalandı

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Sivas'ta polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan araması bulunan 193 şahıs yakayı ele verdi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü halkın güvenliğini sağlamak ve suç oranlarını azaltmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ekim ayı boyunca yapılan operasyonlarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Gerçekleştirilen çalışmalarda, 15 adet silah, 10 adet kuru sıkı tabanca, 27 adet kesici alet ve 97 adet fişek ele geçirilirken, farklı suçlardan aranan 193 şahıs yakalandı. - SİVAS