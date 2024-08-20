Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye'de 2023 yılında meydana gelen orman yangınlarına ilişkin verileri açıkladı.
Genel Müdürlüğün açıkladığı verilere göre orman alanlarının il yüzölçümüne oranının yüzde 16 civarında olduğu Sivas'ta geçtiğimiz yıl çeşitli sebeplerle meydana gelen 12 yangın sonucu 60,35 hektar alan yandı. Yangınlar, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. - SİVAS
Son Dakika › 3.Sayfa › Sivas'ta 2023 yılında meydana gelen orman yangınları açıklandı - Son Dakika
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