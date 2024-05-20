Sivas'ta 36 araç trafikten men edildi, 150 araca 285 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Sivas'ta 36 araç trafikten men edildi, 150 araca 285 bin lira ceza kesildi

Sivas\'ta 36 araç trafikten men edildi, 150 araca 285 bin lira ceza kesildi

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan trafik faaliyetleri sonucunda 36 araç trafikten men edilirken, 150 araca toplamda 285 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca, 14 şahsa idari para cezası uygulandı ve 2 araç yakalanarak trafikten men edildi.

20.05.2024 17:46
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Sivas'ta 36 araç çeşitli nedenlerden dolayı trafikten men edilirken 150 araca ise toplamda 285 bin lira para cezası kesildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında il genelinde trafik faaliyetleri kapsamında çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalarda 4 bin 914 şahıs ve 4 bin 818 araç sorgulanırken 105 araca çeşitli nedenlerden dolayı toplam 285 bin 680 lira idari para cezası kesildi. 36 ise araç trafikten men edildi. Mahkemelerce, Cumhuriyet savcılıklarınca, Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanan 4, sürücü belgesiz araç kullanan 4, sürücü belgesi İptal edildiği halde araç kullanan 4, hız kuralını ihlal eden 2 şahıs olmak üzere toplamda 14 şahsa idari para cezası uygulandı. Yakalama kaydı bulunan 2 araç yakalanarak trafikten men edildiği öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta 36 araç trafikten men edildi, 150 araca 285 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta 36 araç trafikten men edildi, 150 araca 285 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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