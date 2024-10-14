Sivas'ta 66 Koyun Telef Oldu

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Sivas'ta hayrete düşüren olay, 66 koyun telef oldu

SİVAS - Sivas merkeze bağlı Gözmen köyünde bir ağılda bulunan 66 koyun telef oldu.

Sivas merkeze bağlı Gözmen köyünde görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Besici Selim Kılıçoğlu'na ait ağılda bulunan 66 koyun telef oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Koyunların kurt saldırısı sonucu telef oldukları ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.