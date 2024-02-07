Sivas\'ta aç kalan kurt, akaryakıt istasyonunda köpeğe saldırdı

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde aç kaldığı düşünülen bir kurt akaryakıt istasyonunda bulunan köpeğe saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, İmranlı ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurt, yerleşim yerlerinin yakınına kadar indi. Bir akaryakıt istasyonunun bahçesine giren kurt, bahçede bulunan bir köpeğe saldırdı. Kurdun köpeğe saldırdığını gören akaryakıt çalışanı Hakan Yalçın, hiç düşünmeden köpeğin yardımına koştu. O anlar akaryakıt istasyonu marketinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan köpeği kurtaran Hakan Yalçın, yaptığı açıklamada köpeğin olaydan bir hafta sonra öldüğünü söyledi. - SİVAS