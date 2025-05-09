Lisede akran zorbalığı: İdareciler uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı - Son Dakika
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Lisede akran zorbalığı: İdareciler uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

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Sivas'ta 9. sınıf öğrencisi E.T.'nin sınıf arkadaşlarınca darp edilmesine ilişkin soruşturmada 9 kişi gözaltına alınmıştı. Okul müdürü ile bir müdür yardımcısı görevlerinden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı, 4 öğrenciye ev hapsi verildi ve 7 öğrenci de okuldan uzaklaştırıldı.

09.05.2025 16:41
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Sivas'ta şiddete dönüşen akran zorbalığında, ihmali bulunan okul müdürü ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı.

Sivas'ta bir lisede 9. sınıf öğrencisi E.T. adlı kız, sınıf arkadaşlarınca darp edilmişti. Yaşananlar diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedilmiş, görüntüler sosyal medyaya düşmeden önce durumdan haberdar olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Darp edilen öğrencinin ailesinin suç duyurusu üzerine ise gözaltına alınan 9 öğrencinin ifadesine başvuruldu. Soruşturma sonucu 1 kişi tutuklanırken 4 kişi hakkında ev hapsi kararı uygulandı, 4 kişi ise serbest bırakıldı.

OKUL MÜDÜRÜ VE MÜDÜR YARDIMCISINA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

Konuya ilişkin Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde bir lisede yaşanan ve bir kız öğrencimizin akranları tarafından şiddet görmesi olayı ile ilgili olarak; Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Çocuğa Karşı Cebir Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Kasten Yaralama" suçlarından 9 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan işlemlerinin ardından 1 kişi tutuklanmış, 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararıyla ev hapsi uygulanmıştır. 4 kişi de serbest bırakılmıştır. İdari soruşturma kapsamında ise söz konusu okul müdürü ile bir müdür yardımcısı geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmış olup, soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Lisede akran zorbalığı: İdareciler uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lisede akran zorbalığı: İdareciler uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ponçik Pamuk:
    gelecek nesil berbat 41 0 Yanıtla
  • Gorkemkoc58.:
    SIVASIDA BOZDUNUZ YA ARTIK NE DESEM 31 0 Yanıtla
  • Ali Alper DR.:
    Bu nesil ben emekli oldumda amir memur başkan olcak ... Allah sonumuzu hayretsin 24 0 Yanıtla
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