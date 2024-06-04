Sivas'ta jandarma ekiplerince yapılan denetimde alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 sürücüye yasal işlem yapıldı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi Kardeşler Tepesi mevkiinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Araçlar tek tek durduruldu. 60 aracın durdurulduğu denetimde 200 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Yapılan kontrollerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 sürücüye yasal işlem yapıldı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - SİVAS
Son Dakika › 3.Sayfa › Sivas'ta Alkollü Araç Kullanan 2 Sürücüye Yasal İşlem - Son Dakika
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