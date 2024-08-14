Sivas\'ta Asayiş Suçlarında Aydınlatma Oranı Yüksek

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte asayiş suçlarında toplamda 8 bin 943 olayın gerçekleştiğini ve bu olayların 8 bin 523'ünün aydınlatıldığını açıkladı.

Sivas Valiliği, şehrin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına bilgilendirme toplantısı düzenledi. Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutan Yrd. Orhan Yurdakul da katılım sağladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda, ilki Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen, "Sivas'ın Huzuru Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" takip eden aylarda da gerçekleştirilmeye devam ediyor. Toplantıda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, her ay şehrin güvenlik ve asayiş konuları ile ilgili bir araya gelmeye devam ettiklerini hatırlattı. Vali Şimşek, Emin Şehir Sivas'ın huzur ortamını daim kılmak için 2024 yılının ilk 7 ayında yapılan güvenlik, asayiş, narkotik, siber ve diğer konulara yönelik çalışmaları paylaşmak için toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.

İl genelindeki asayiş durumuna değinen Vali Şimşek, asayiş suçlarında toplamda 8 bin 943 olayın gerçekleşmiş, bunun 8 bin 523'ünün aydınlatıldığını söyledi. Mal varlığına karşı 761 olay gerçekleştiğini ve bunun 573'ünün aydınlatıldığını kaydeden Vali Şimşek, "Dolandırıcılık suçlarında ise 571 olay gerçekleşmiş, 420 olay aydınlatılarak failleri yakalanmıştır. Açıktan, evden, kurumdan ve işyerinden hırsızlık suçlarında da 190 olay gerçekleşmiş olup, bunun 153'ü aydınlatılmış failleri yakalanmıştır. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suça baktığımızda ise; işlenen 3 bin 264 suçun 3 bin 216 adedi aydınlatılmıştır" dedi.

"Uyuşturucu ile mücadelemiz amansız bir şekilde sürüyor"

Son 7 ayda jandarma ve emniyet birimlerinin başarılı operasyonları ile esrar, eroin, bonzai, metamfetamin, kokain gibi maddelerden toplamda 5 bin 391 gram ele geçirildiğini kaydeden Vali Şimşek, "Diğer yandan sentetik ecza ve captagon gibi uyuşturucu haplardan ise 27 bin adet yakalanmıştır. Kaçakçılık, mali suçlar, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede ekiplerimiz son 7 ayda meydana gelen 750 olayın tamamını aydınlatmış bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

6 şahıs tutuklandı

Temmuz ayında gerçekleştirilen bazı önemli operasyonlarla ilgili de bilgi veren Vali Şimşek, "Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce 8 Temmuz 2024 tarihinde il genelinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Operasyon sonucu; 49,28 gram metamfetamin maddesi, 19,58 gram esrar maddesi, 535 adet sentetik ecza hap, 9 bin 576 kullanımlık kağıda emdirilmiş vaziyette bonzai maddesi, 987 adet uyuşturucu hap, 2 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Yakalanan 31 şahıs işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere sevk edilmiş, 6 şahıs adli mercilerce tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.

31 olayda 84 kaçak mülteci yakalandı

Göçmen kaçakçılığı hakkında bilgi veren Vali Şimşek şunları kaydetti: "Güvenlik güçlerimizin özverili çalışmaları ile son 7 ayda 31 olayda 84 kaçak mülteci yakalanmıştır. Her toplantımızda ifade ettiğim gibi failleri arama-yakalama faaliyetlerini son derece önemsiyoruz. Suçluların rahatça dışarıda dolaştığı bir yerde toplumsal huzurdan elbette bahsedemeyiz. Bu nedenle emniyet ve jandarma güçlerimiz gerçekten çok titiz çalışmalar yürütmektedir. 7 ay içerisinde suça karışan ve aranan; 850'si hapis, 2 bin 845'i ifade olmak üzere toplam 3 bin 695 kişiyi yakalayarak adalete teslim etmiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Anız yangınına dur diyelim"

Sıcak havaların etkisini sürdürdüğü ilimizde, anız ve orman yangınlarının devam etmekte ve üzücü sonuçları da beraberinde getirdiğini söyleyen Vali Şimşek, "Geçtiğimiz günlerde ilimizde yaşanan anız ve orman yangınları hepimizin içini yakmıştır. Hem toprağımıza hem de tüm ekosisteme büyük zarar veren anız yangınına dur diyelim, yıllarca büyük emek verip yeşerttiğimiz ormanlarımızı korumak için hassasiyet gösterelim" diye konuştu. - SİVAS