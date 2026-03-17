Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta Baba ve Oğulun Cenazesi

17.03.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İftar sonrası tartışma nedeniyle öldürülen baba ve oğlu Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'ta iftar sonrası çıkan tartışmada küçük oğlu tarafından öldürülen baba ve diğer oğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'ta 15 Mart Pazar günü öldürülen baba Süleyman Y. ve oğlu Mehmet Y. son yolculuğuna uğurlandı. Ayyıldız Camii'ndeki cenazeye çok sayıda kişi katıldı. Baba ve oğulun cenaze namazı, alınan helalliğin ardından öğle namazını müteakip kılındı. Cinayete kurban giden baba ve oğulun yakınları gözyaşlarını tutamadı. Baba ve oğulun cenazeleri, kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Sıra Mezarlığına defnedildi.

Olay, 15 Mart Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydan gelmişti. İftar sonrası evde çıkan tartışma sonrası silah sesleri yükselmiş ve olayda baba Süleyman Y. ile oğlu Mehmet Y. hayatını kaybetmiş, babaanne N.Y. ise omzundan yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olay sonrası gözaltına alınan ailenin en küçük çocuğu U.B.Y. (15), sorgusu ve işlemlerin ardından Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmiş, 15 yaşındaki çocuk, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - SİVAS

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Cinayet, Sivas, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti
İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi
Trump: İran ile savaş yakında bitecek Trump: İran ile savaş yakında bitecek
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibine büyük şok Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibine büyük şok
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı’nın tabutunun başında dua etti Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti
Rusya’dan Orta Doğu için müzakere çağrısı Rusya'dan Orta Doğu için müzakere çağrısı

14:19
İlk görüşte anlamak biraz zaman alabilir Tartışma yaratan görüntü
İlk görüşte anlamak biraz zaman alabilir! Tartışma yaratan görüntü
13:44
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
13:07
Karşıyaka Belediye Başkanı’na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
13:02
Mücteba Hamaney’den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
12:47
İran, İsrail’in “Öldürdük“ dediği Laricani’nin mesajını paylaştı
İran, İsrail'in "Öldürdük" dediği Laricani'nin mesajını paylaştı
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 14:24:52. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.