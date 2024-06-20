Sivas'ta bataklığa saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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Sivas'ta bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Serpincik köyünde yaşandı. Bir inek sürüsünden ayrılarak Kızılırmak kıyısına gitti. Serinlemek için nehir kıyısına indiği düşünülen inek burada bataklığa gömüldü. İneğin sahibi ve çevredekiler tüm çabalarına rağmen ineği kurtaramadı. İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekipleri boynuzlarına bağladıkları iple ineği çekerek saplandığı yenden çıkartmayı başardı. Bu anlar cep telefonuyla kaydedildi. - SİVAS