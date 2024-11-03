Sivas'ta Bebek Cesedi Bulundu

3.Sayfa

Akaryakıtta yine fiyatlar değişti! Biri arttı diğeri azaldı

Sivas'ta boş arazide bebek cesedi bulundu

SİVAS - Sivas'ta boş bir arazide bebek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Sivas'ta sabah saatlerinde vatandaşlar, Klavuz Mahallesi Tekke Önü Sokak'ta boş bir arazide bebek cesedi buldu. Vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili incelemeler başlatıldı.