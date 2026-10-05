Sivas'ta bin 262 okul servis aracı denetlendi, 341 bahçe görevlisi göreve başladı - Son Dakika
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Sivas'ta bin 262 okul servis aracı denetlendi, 341 bahçe görevlisi göreve başladı

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Sivas\'ta bin 262 okul servis aracı denetlendi, 341 bahçe görevlisi göreve başladı
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Sivas'ta Valilik koordinesindeki denetimlerde okul ve üniversite çevrelerinde 68 ekip, 178 personelle 2 bin 823 kişi sorgulandı ve 321 okul kontrol edildi. Kent genelinde 14-30 Eylül arasında bin 262 okul servis aracı denetlendi, 341 bahçe görevlisi de okullarda işbaşı yaptı.

- Sivas'ta ekiplerin okul, üniversite ve yurt çevrelerinde güvenlik denetimleri aralıksız devam ediyor.

Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul ve üniversite çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda kent genelindeki 321 okul ve çevresinde 68 ekip ve 178 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 bin 823 kişinin sorgulaması yapılırken, 223 iş yeri, park ve bahçe kontrol edildi. Uygulamalarda 6136 Sayılı Kanun kapsamında 1 kişi hakkında işlem yapıldı. Öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla okul servislerine yönelik denetimler de devam ediyor. 14-30 Eylül tarihleri arasında il genelinde bin 262 okul servis aracı denetlendi. Öte yandan Toplum Yararına Program kapsamında 341 bahçe görevlisi, il genelindeki okullarda göreve başladı. Görevliler okul giriş ve çıkışları ile bahçelerde düzen ve güvenliğin sağlanmasına katkı sunuyor. Emniyet ekiplerinin okul giriş ve çıkış saatleri başta olmak üzere okul çevreleri, park ve bahçeler, servis güzergahları ve öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlardaki denetimlerini eğitim öğretim yılı boyunca sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivas'ta bin 262 okul servis aracı denetlendi, 341 bahçe görevlisi göreve başladı - Son Dakika
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