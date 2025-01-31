Sivas\'ta Binanın Çatısında Yangın Çıktı

3.Sayfa

Sivas'ta bir binanın çatısında çıkan yangın, paniğe neden olurken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, dün akşam saatlerinde Sivas merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen bir sebeple 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatı katında yangını gören vatandaşlar, durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, mahalle sakinleri tarafından paniğe neden olurken Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS