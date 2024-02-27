Sivas'ta Bir Evde Yangın Çıktı, 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Sivas'ta Bir Evde Yangın Çıktı, 3 Kişi Kurtarıldı

Sivas\'ta Bir Evde Yangın Çıktı, 3 Kişi Kurtarıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

27.02.2024 15:30  Güncelleme: 15:38
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Sivas'ta bir evde yangın çıktı. Alevlerin sardığı evde bulunan 3 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre yangın öğle saatlerinde Şarkışla ilçesi Kayalıyokuş mahallesinde İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir evde çıktı. Evden yükselen dumanı gören mahalle sakinleri durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında evde bulunan 3 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine sevk edilen Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken dumandan etkilenen E.Ç, A.K. ve B.K. ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangını yoldan geçerken gördüğünü ifade eden Ahmet Gürledik, "Yoldan geçerken dumanı gördük. Polis ekiplerinin gelmesiyle beraber yukarı çıktık. Biri kadın olmak üzere 3 kişiyi dışarı çıkardık" dedi.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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