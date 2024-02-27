Sivas'ta bir evde yangın çıktı. Alevlerin sardığı evde bulunan 3 kişi kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre yangın öğle saatlerinde Şarkışla ilçesi Kayalıyokuş mahallesinde İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir evde çıktı. Evden yükselen dumanı gören mahalle sakinleri durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında evde bulunan 3 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine sevk edilen Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken dumandan etkilenen E.Ç, A.K. ve B.K. ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangını yoldan geçerken gördüğünü ifade eden Ahmet Gürledik, "Yoldan geçerken dumanı gördük. Polis ekiplerinin gelmesiyle beraber yukarı çıktık. Biri kadın olmak üzere 3 kişiyi dışarı çıkardık" dedi.
Polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS
Son Dakika › 3.Sayfa › Sivas'ta Bir Evde Yangın Çıktı, 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
İl Spor Güvenlik Kurulu, Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verdi.
Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 16.09'da kaydedilirken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirdi.
Daha önce yaptığı açıklamada televizyon tarihine damga vuran programı Beyaz Show'un geri döneceğini söyleyen Beyazıt Öztürk, çekimlerin nisan ayında başlayacağını ve sürprizlerin olacağının müjdesini verdi.
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr ile Al-Shabab'ın karşılaştığı maçta, Cristiano Ronaldo'nun rakip takım taraftarının Messi tezahüratları sonrası tribünlere yaptığı hareket başına iş açtı.
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bazı il ve ilçelerde ise yılın en soğuk günleri yaşanıyor. Son olarak Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler eksi 32 dereceyi gördü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde zabıta memuru Erdal Vuran kendisine mobbing uyguladığı gerekçesiyle tartışma yaşadığı meslektaşı İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 kez bıçakladı. Kanmaz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Erdal Vuran gözaltına alındı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabından hakem kararlarına tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda "Türk futbolunun birkaç takımdan ibaret olmadığını hatırlatıyoruz. Adalet istiyoruz" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta galibiyeti getiren golleri atan Kerem Aktürkoğlu, eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in övgüsünü kazandı. Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kerem Aktürkoğlu'nun gelişimini ve başarısını takdir etti.
Lüks bir aracın üstüne oturarak havada para saçan ve sonrasında belindeki silahı çıkartarak poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı. Dalveren'in Dilan Polat ve diğer fenomenlerle de irtibatlı olduğu belirlendi. Fenomenin evinde yapılan aramada binlerce liralık dolar, euro, manat ve sahte emniyet araç giriş kartı bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?