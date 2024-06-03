Sivas'ta bir evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Sivas'ta bir evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sivas\'ta bir evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sivas'ın Huzur Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın birinci katında, evin mutfak kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

03.06.2024 14:34
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Sivas'ta bir evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın Huzur Mahallesi 13. sokakta bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Evin mutfak kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta bir evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

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