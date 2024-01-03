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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iş yerinin bahçesinde yangın çıktı - Son Dakika
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iş yerinin bahçesinde yangın çıktı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bulunan bir iş yerinin bahçesinde bulunan sulama boruları alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas\'ın Yıldızeli ilçesinde iş yerinin bahçesinde yangın çıktı
03.01.2024 - 12:06,
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir iş yerinin bahçesinde bulunan sulama boruları alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, yangın Yıldızeli ilçesinde meydana geldi. Yıldızeli- Tokat yolu üzerinde tarım malzemeleri satan bir iş yerinin bahçesinde bulunan tarımsal sulamada kullanılan borular biranda yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince vatandaşların da yardımıyla kontrol altına alındı. Yangın sonrası maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iş yerinin bahçesinde yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iş yerinin bahçesinde yangın çıktı - Son Dakika
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