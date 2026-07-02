Sivas\'ta Boğulma Vakasında 1 Çocuk Kayıp

Sivas'ta serinlemek için Kızılırmak'a giren; 2 çocuktan 1'i boğuldu diğeri kayıp oldu, 19 yaşındaki genç ise çevredekilerce kurtarıldı. Kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Gemerek ilçesi Yeniçubuk Beldesi Burhan köyünde 2 çocuk ve 1 genç serinlemek amacıyla Kızılırmak'a girdi. Akıntıya kapılan çocukları fark eden yakınları, G.Ş. (19) isimli genci kurtardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Z.Ş.'nin (13) cansız bedenine ulaşılırken kaybolan G.Ş.'yi (15) arama çalışmaları sürüyor.

Valilik açıklama yaptı

Konuya ilişkin Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Perşembe günü saat 11.30 sularında 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarda, ilimiz Gemerek ilçesi Yeniçubuk Beldesi Burhan köyü köprüsü mevkiinde, serinlemek amacıyla Kızılırmak'a giren mevsimlik tarım işçileri ile ilgili suda kaybolma ve boğulma vakası bildirilmiştir. İhbarın ardından AFAD, sağlık, kurtarma ve güvenlik ekipleri ivedilikle olay yerine sevk edilerek, arama ve kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Olay yerinde yapılan ilk araştırma sonucu Kahramanmaraş ili Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı Z.Ş. (2013) ve G.Ş.'nin (2011) suda kaybolduğu, G.Ş.'nin (2007) ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak hastaneye sevk edildiği anlaşılmıştır. Ekiplerimizce yapılan detaylı araştırma ve çalışmalar sonucu kayıp olan çocuklardan Z.Ş.'nin cansız bedenine ulaşılmış olup, diğer çocuğumuz G.Ş.'yi arama çalışmaları ise devam etmektedir. Vefat eden çocuğumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS