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Sivas'ta Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Vuran Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Sivas'ta Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Vuran Şahıs Gözaltına Alındı

Sivas\'ta Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Vuran Şahıs Gözaltına Alındı

Sivas'ta bir çift arasında çıkan tartışma sonucunda boşanma aşamasındaki eşini silahla bacağından vuran şahıs, daha sonra onu rehin aldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle rehin alınan kadın kurtarıldı. Yaralı olan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

01.04.2024 17:02  Güncelleme: 17:05
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Sivas'ta boşanma aşamasındaki eşini silahla bacağından vurduktan sonra rehin alan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Numune kavşakta meydana geldi. T.Ö. ile eşi G.Ö. araç içerisinde tartıştı. Daha sonra araçtan inen T.Ö., eşi G.Ö.'yü bacağından silahla vurup yaraladıktan sonra rehin aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Bir süre rehin alınan G.Ö. polis ekiplerince kurtarıldı. Yaralı olan G.Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. T.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. G.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivas, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Vuran Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Vuran Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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