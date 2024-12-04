Sivas\'ta Buzlu Yolda Kaza

3.Sayfa

Sivas'ta buzlanan yolda kayan otomobil, müstakil evin bahçesine düştü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tuzlugöl Mahallesi Kırlangıç Sokak'ta meydana geldi. 21 yaşındaki K.K. idaresindeki 50 ADS 968 plakalı Chery marka otomobil, yolun buzlanması nedeniyle kontrolden çıktı ve tek katlı müstakil bir evin bahçesine düşerek ağaçlarda asılı kaldı. Kazada araç sürücüsü K.K. hafif yaralanırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS