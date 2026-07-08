Sivas\'ta Dorseye Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü

Sivas'ta seyir halindeki tırdan ayrılan dorseye çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kazada, seyir halindeki malzeme yüklü tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle araçtan ayrıldı. Tırın arkasında seyir halindeki Tesla marka otomobil, kontrolden çıkan dorseye çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elektronik aracın kaza önleme sistemlerinin devreye girmediği gözlendi. Kazayla inceleme sürüyor. - SİVAS