Sivas'ta Durdurulan Araçta 2 Bin 968 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sivas'ta Durdurulan Araçta 2 Bin 968 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Sivas\'ta Durdurulan Araçta 2 Bin 968 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yaptıkları uygulamada durdurulan araçta 2 bin 968 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

15.03.2024 15:06
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Sivas'ta durdurulan şüpheli araçta 2 bin 968 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki 5 kişi tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik Kayseri yolu üzerinde yaptıkları uygulamada içerisinde 5 kişi bulunan bir aracı durdurdu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 2 bin 968 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli bakamlara sevk edildi. Zanlılar, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivas, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Durdurulan Araçta 2 Bin 968 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Durdurulan Araçta 2 Bin 968 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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