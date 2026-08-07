Sivas'ta Eğitimde Kriz: Veliler ve Öğretmenler Meydana Çıktı - Son Dakika
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Sivas'ta Eğitimde Kriz: Veliler ve Öğretmenler Meydana Çıktı

Sivas\'ta Eğitimde Kriz: Veliler ve Öğretmenler Meydana Çıktı
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Konkordato ilan eden Özel OFB Eğitim ve Öğretim Kurumları için veli ve öğretmenler sokağa çıktı.

Sivas'ta konkordato ilan eden Özel OFB Eğitim ve Öğretim Kurumları için gelecek yılın ücretlerini ödeyen veliler ve 5 aydır maaşlarını alamayan öğretmenler şehir meydanında toplanıp basın açıklaması yaptı.

Sivas'ta çeşitli düzeylerde eğitim veren Özel OFB Eğitim ve Öğretim Kurumları içerisine girdiği ekonomik darboğazdan çıkamayınca mahkeme kararı ile 3 aylık konkordato ilan etti. 5 aydır maaş alamayan öğretmenler ve gelecek yılın ücretlerini peşin ödeyen veliler mağdur olduklarını ileri sürüp bir kez daha haklarını aramak için bir araya geldi.

Sivas Valiliği karşısında bulunan halka açık alanda toplanan veliler ve öğretmenler, öğrencilerinin geleceğinden endişe duyduklarını belirterek, yetkililerin konuya el atmalarını istedi.

Basın açıklamasına öğrenciler ve Sivaslı vatandaşlarda destek verdi. Hakkını arayan öğretmen ve veliler hazırladıkları pankart ve sloganlarla yaşadıkları mağduriyetleri yüksek sesle dile getirdi.

Mağdurlar adına konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Okulları Ortaokul Müdürü Ersin Yılmaz yaptığı açıklamada, "Bugün burada Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında görev yapan öğretmenler, öğrencilerimizin velileri ve çocuklarımızın geleceğine kaygı duyan insanlar olarak bulunuyoruz. Uzun süredir devam eden mali ve idari belirsizlikler, artık yalnızca bir kurumun iç meselesi olmaktan çıkmış; öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve eğitim hayatını doğrudan etkileyen ciddi bir toplumsal soruna dönüşmüştür. Öğretmenlerimiz yaklaşık 5 aydır maaşlarını alamamaktadır. Veliler, çocuklarının eğitimi için erken kayıt ücretlerini ve kitap bedellerini ödemiş olmasına rağmen yeni eğitim öğretim döneminin nasıl başlayacağı konusunda ciddi bir belirsizlik yaşamaktadır. En ağır yükü ise hiçbir sorumluluğu olmayan çocuklarımız taşımaktadır. Eğitim belirsizlik kaldırmaz. Çocuklarımızın geleceği, idari ve mali sorunların gölgesinde bırakılamaz. Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarının bugüne kadar elde ettiği akademik ve sosyal başarıların en önemli mimarı, büyük fedakarlıklarla görev yapan öğretmen kadrosudur. Mevcut öğretmen kadrosunun korunması yalnızca öğretmenlerimizin hakkı değil, çocuklarımızın eğitim hakkının da güvencesidir. Bizler hiçbir kişiyle, kurumla veya makamla çatışmak için burada değiliz. Amacımız suçlamak değil, çözümün bir parçası olmaktır. Ancak çözümün ilk şartı belirsizliğin sona ermesi, sorumlulukların açıkça üstlenilmesi ve kamuoyunun doğru biçimde bilgilendirilmesidir" dedi.

Bir an önce gerçekleştirilmesi gereken ortak talepleri açıklayan Yılmaz, "Öğretmenlerimizin birikmiş 5 aylık maaşlarının gecikmeksizin ve eksiksiz olarak ödenmesi, mevcut öğretmen kadrosunun korunması ve eğitim öğretim sürecinin aynı kadroyla devam etmesinin güvence altına alınması, öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılına hangi kurum, kadro ve şartlarda başlayacağının açık ve yazılı biçimde duyurulması, veliler tarafından ödenen erken kayıt, kitap ve diğer eğitim ücretlerinin nerede ve hangi amaçlarla kullanıldığının belgeleriyle açıklanması; oluşan mağduriyetlerin giderilmesi, sürecin tüm aşamalarında hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin işletilmesi, başta Sivas Valiliği ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü olmak üzere vakıf ve kurum yönetiminin koordinasyon içinde hızlı, kalıcı ve uygulanabilir bir çözüm üretmesi, devam eden hukuki süreçlerin öğrencilerin eğitim hakkını ve öğretmenlerimizin emeğini daha fazla mağdur etmeyecek şekilde ivedilikle yürütülmesi, yetkili kurumların kamuoyuna gecikmeksizin somut bir yol haritası ve uygulama takvimi açıklaması" diye konuştu.

"Bizler ayrıcalık istemiyoruz hakkımız olanı talep ediyoruz"

Yılmaz derhal ve şeffaf bir şekilde çözüm beklediklerini vurgulayarak, "Bizler ayrıcalık istemiyoruz. Hiç kimseden lütuf beklemiyoruz. Yalnızca hakkımız olanı talep ediyoruz. Öğretmenlerimizin emeğinin karşılığını almasını, velilerimizin ödediği ücretlerin hesabının verilmesini ve çocuklarımızın Yetkili tüm kurumları, sorumluluğu birbirine bırakmadan, derhal ve şeffaf bicimde çözüm üretmeye çağırıyoruz. Bizler de çözümün takipçisi olmaya, öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz" dedi

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ekonomi, Sivas, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta Eğitimde Kriz: Veliler ve Öğretmenler Meydana Çıktı - Son Dakika

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