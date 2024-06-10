Sivas'ta KPSS çalışma evlerinde kalan FETÖ üyesi yakalandı

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Sivas'ta KPSS çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen FETÖ üyesi bir kişi yakalandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda örgüt üyeleri tarafından haberleşme ve irtibat amacıyla kullanılan ByLock programını kullandığı ve KPSS çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlarca tutuklanan şüpheli, Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu kapsamında çalışmalarını aralıksız olarak sürdüreceğini açıkladı. - SİVAS